Neuauflage für den Yaris. Seit 1998 liefert Toyota den Kleinwagen für Kunden auf dem europäischen Markt und produziert ihn auch hier. Im französischen Toyota-Werk Onnaing läuft das Stadtauto seit jeher vom Band – mit Erfolg. Allein in Deutschland sind rund 346.000 Yaris aller Baujahre zugelassen. Grund genug, dem Yaris eine neue Generation zu spendieren, schließlich wurde der Vorgänger knapp neun Jahre gebaut. Neben einer neuen Bodengruppe bekommt der kleine Japaner auch einen Hybridantriebsstrang der vierten Generation. Zu den Preisen schweigt Toyota noch, allerdings dürfte die Neuauflage nur unwesentlich mehr kosten als der Vorgänger.

Am Heck betont ein schwarzer Balken die neue Breite des Yaris.

ist der Yaris sofort alszu erkennen. Das Design wird erwachsener und macht den Yaris in Generation vier deutlich. Vorne dominiert ein. Die Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht sind schmal und werden in den Kotflügel verlängert. In derfallen die extremauf. Das könnte vor allem bei Parkmanövern in der Stadt von Vorteil sein. Ambetont eindie Breite des kleinen Asiaten aus Frankreich. Einsoll ein durchgängiges Leuchtenband simulieren, die Rückleuchten ragen in das Seitenblech.