Wer sein Auto noch mit grüner TÜV-Plakette auf dem Kennzeichen fährt, sollte sich möglichst schnell auf den Weg zur Hauptuntersuchung (HU) machen. Denn nach dem Jahreswechsel wird an der Farbe der Plakette besonders deutlich, wer es mit der Verkehrssicherheit seines Fahrzeugs nicht so genau nimmt. Die Polizei kann dann in kürzester Zeit entlarven, wer den Besuch beim TÜV in 2018 verbummelt hat. Ein Verwarnungsgeld für das Überziehen wird zwar erst nach zwei Monaten erhoben, aber kommt es zu einem Unfall mit ungültiger Plakette, sind Probleme mit der Versicherung vorprogrammiert. Wer eine orange Plakette auf dem Kennzeichen hat, kann sich noch etwas Zeit lassen – hier wird die nächste HU erst 2019 fällig.

Jedes Jahr bekommt die TÜV-Plakette eine neue Farbe. Insgesamt gibt es sechs verschiedene Töne – Blau, Gelb, Braun, Rosa, Grün und Orange – die alle sechs Jahre in dieser Reihenfolge wiederholt werden. Wer mit einem blauen oder gar gelben Aufkleber unterwegs ist, hat noch Zeit und muss seinen Wagen erst im Laufe der kommenden Jahre den Prüfern vorführen. In der Regel ist die HU bei Pkw alle zwei Jahre erforderlich. Bei einem Neuwagen sind nach der Erstzulassung sogar drei Jahre Zeit, bis die erste Hauptuntersuchung ansteht.

Neben der Farbe der TÜV-Plakette zeigt auch die Jahreszahl in der Mitte den Zeitraum für die nächste Überprüfung an. Die Position der Plakette verrät das Datum für den anstehenden Termin: Wenn die Plakette auf dem Kfz-Kennzeichen angebracht wird, ist sie so positioniert, dass der Monat für die nächste anstehende HU oben (quasi auf 12 Uhr) ist. Durch eine Markierung in Form von schwarzen Balken im Bereich der Monate 1/12/11 ist beim ersten Blick auf die Plakette ersichtlich, ob der TÜV überfällig ist. Das erleichtert den Ordnungshütern, säumige Fahrzeughalter schon von Weitem aufzuspüren. Liegen die schwarzen Balken der TÜV-Plakette auf der rechten Seite, weiß jeder Polizist: Das Auto muss in der ersten Jahreshälfte zur Prüfung. Linke Seite bedeutet zweite Jahreshälfte. Unten heißt Sommerprüfung, oben logischerweise Winterprüfung.