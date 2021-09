Bei dervon DMAX und AUTO BILD suchendas beste Tuning-Auto Deutschlands. Um alle Autos gründlich checken zu können, haben sie sich einigeins Boot geholt. Unter anderem mit dabei sind dieIm Interview erzählen die Rennsport-Profis,Nach über zehn Jahren Wettkampf-Driften auf den Rennstrecken Europas haben wir unsere Expertise freilich ganz stark im Bereich der Performance, der Wartungsfreundlichkeit und Zuverlässigkeit unter Extrembedingungen aufgebaut. Dabei feiern wir es freilich, wenn die Optik der Funktion folgt. Biestig ist better! (Lachen) Sidney kennen wir bereits seit vielen Jahren und auch wenn wir aus ganz verschiedenen Richtungen des Autokultur-Blumenstraußes herkommen, wären wir nicht überrascht, wenn die unterschiedlichen Brillen doch einen sehr ähnlichen Blick fokussieren. Am Ende des Tages muss die Maschine eben mehr sein als das: Wenn sie eine Seele besitzt, ist doch alles richtig gemacht!Wir lieben das Reale. Wenn etwas vorgibt etwas zu sein, was es nicht ist – ob Fake-Endrohr oder Fake-Lufteinlass... Das ist für uns meistens ein Turn-off. Andererseits gibt es Ausnahmen zu jeder Regel und manchmal liegt hinter der größten augenscheinlichen Tuning-Sünde eine so lustige, persönliche Story, dass man einfach ein Daumen hoch geben muss – egal wie!

Erstmal gilt es, jedem Aufbau mit einer gehörigen Portion Respekt zu begegnen. Wir wissen aus allererster Hand sehr gut, wieviel man von sich selbst, von seinem Herzblut und seiner Seele in den Aufbau eines Autos stecken kann. Da steht ja keine Maschine, die vom Himmel fällt. Da steht die Verlängerung einer Person dahinter. Und so viel Kinderstube muss sein. Wenn der Kandidat jedoch seinen Daumen hoch gibt – bis an die Limits des technischen und emotionalen.Um es in den Worten Nirvanas zu sagen: Come as you are! Bringt Liebe mit, kuckt nach Kühlung und Schmierung und stellt sicher, dass das Lenkrad zentriert ist.Haben wir so viel Zeit im Interview? (Lachen) Das ist wirklich nicht leicht zu beantworten. Jeder Aufbau ist so einzigartig! Von Tracktool bis Show&Shiner, jedes erzählt eine andere Geschichte und rockt einen anderen Style. Manchmal ist es die technische Leistung und das Engineering dahinter. Ein andermal die reine Optik. Manchmal die Stories aus der Bauphase oder die emotionale Bedeutung des Fahrzeugs. Ein Beispiel aus unserem persönlichen Umfeld: Ein sehr guter Bekannter machte eine sehr schwere Zeit durch und hat sich durch den Bau nicht nur abgelenkt, sondern der Bau wurde für ihn fast eine Metapher seines eigenen Prozesses, er baute das Auto auf und sich selbst. Völlig unscheinbare Kiste. Nichts Besonderes. Geht komplett im Straßenbild unter – aber ganz oben mit auf unserer Liste.Leistung. Und halten muss es.