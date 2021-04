"Die Arbeit und das Konzept des Autos sollen im Vordergrund stehen", sagt Sidney. Alles läuft in die Bewertung ein. Sidney und ausgewählte Co-Juroren werdenund. Dabei werden die getunten Autos zwar getestet, aber nicht an ihre Grenzen gebracht. Sidney ist es wichtig, dass der Respekt für die jeweilige Arbeit nie verloren geht. "Wir wollen objektiv bewerten, also ernsthaft, es soll aber keine Materialschlacht geben!", verspricht Sidney. Also, keine Sorge, wenn ihr euch bewerbt, euer Auto wird es heile überstehen. Zu den einzelnen Tuning-Kategorien und den genauen Ablauf der Sendung, die imausgestrahlt wird, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren Infos. Lasst euch überraschen. Nur so viel dürfen wir verraten: Sidney wünscht sich bei den Co-Juroren auf jeden Fall Steffen Henssler und Karl Geiger!