H ilfe mein Auto ist weg! So geht es jährlich Tausenden von Autobesitzern in Deutschland. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) wurden 2017 bundesweit rund 33.000 ilfe mein Auto ist weg! So geht es jährlich Tausenden von Autobesitzern in Deutschland. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) wurden 2017 bundesweit rund 33.000 Pkw gestohlen . Allein für die 17.493 kaskoversicherten Autos entstand eine Schadenssumme von fast 324 Millionen Euro, so der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Zum Glück gibt es ein wirksames Mittel, Diebe und Teilejäger nicht nur abzuschrecken, sondern auch bei der Aufklärung von Straftaten mitzuhelfen. Außenkameras für Carport, Garage und Stellplatz haben Ihr Auto immer im Blick. Sie registrieren Bewegungen am Fahrzeug und melden diese per App aufs Handy. AUTO BILD hat acht drahtlose Kameras (WLAN-Technik) zu Preisen zwischen 130 und 480 Euro* getestet. Bewertet wurden die Inbetriebnahme, Montage, Bedienung der App sowie die Bildqualität bei Tag und Nacht.

Überwachungskameras für zu Hause über Apps steuerbar

Mit Tablet, Smartphone und Co. können Autodiebe dingfest gemacht werden.



Alle Kameras sind wetterfest und verfügen über Wandhalterungen, die eine ideale Positionierung auf den zu bewachenden Bereich ermöglichen sollen. Strom beziehen sie entweder über einen austauschbaren Akku oder ein Netzkabel. Für Arlo und Ring gibt es ein Solarpanel als optionales Zubehör. So lässt sich die Akkulaufzeit deutlich erhöhen. Zwei Kameras, Netatmo und Bosch, setzen auf einen klassischen 230-Volt-Wandanschluss. Etwa als Ersatz einer vorhandenen Wandleuchte. Vorsicht, Hochspannung: Zur Verkabelung einen Elektriker beauftragen! Alle Geräte übertragen die digitalen Bilder mit der Standardauflösung 1920 x 1080 Pixel. Das garantiert auf den Endgeräten scharfe Full-HD-Bilder, ohne pixelig zu erscheinen. Achtung: Neben den Kamerakosten fallen bei zwei Herstellern noch Gebühren für Cloudspeicher und Zusatzfunktionen an. Nest nimmt mindestens 50 Euro pro Jahr, bei Ring kostet der Basisservice ab 30 Euro. Arlo bietet zusätzliche Speicherpakete an. Das kostenlose Basispaket reicht aber für die meisten Nutzer aus. Smart Home, das steht für ein intelligentes Zuhause und bedeutet: elektronische Geräte und Funktionen im Eigenheim über Smartphone , Tablet und PC zu steuern. Ob Heizung, Licht, Waschmaschine oder eben Kameras – heute lässt sich all das vernetzen und mobil überwachen. Alle Testkandidaten verbinden sich über WLAN kabellos mit dem Internet. Bedient werden die Geräte über Apps, die auf Smartphone und Tablet gespeichert wurden. Mit den Miniprogrammen müssen Kunden zuerst beim Hersteller ein Konto erstellen und sich mit Namen und E-Mail-Adresse registrieren. Für die individuelle Einrichtung werden vom Smartphone aus Wünsche wie etwa die Auslöseempfindlichkeit konfiguriert.Alle Kameras sind wetterfest und verfügen über Wandhalterungen, die eine ideale Positionierung auf den zu bewachenden Bereich ermöglichen sollen. Strom beziehen sie entweder über einen austauschbaren Akku oder ein Netzkabel. Für Arlo und Ring gibt es ein Solarpanel als optionales Zubehör. So lässt sich die Akkulaufzeit deutlich erhöhen. Zwei Kameras, Netatmo und Bosch, setzen auf einen klassischen 230-Volt-Wandanschluss. Etwa als Ersatz einer vorhandenen Wandleuchte. Vorsicht, Hochspannung: Zur Verkabelung einen Elektriker beauftragen! Alle Geräte übertragen die digitalen Bilder mit der Standardauflösung 1920 x 1080 Pixel. Das garantiert auf den Endgeräten scharfe Full-HD-Bilder, ohne pixelig zu erscheinen. Achtung: Neben den Kamerakosten fallen bei zwei Herstellern noch Gebühren für Cloudspeicher und Zusatzfunktionen an. Nest nimmt mindestens 50 Euro pro Jahr, bei Ring kostet der Basisservice ab 30 Euro. Arlo bietet zusätzliche Speicherpakete an. Das kostenlose Basispaket reicht aber für die meisten Nutzer aus.

Arlo Pro 2 ist die beste Überwachungskamera

Der Testsieger, die Arlo Pro 2, zeichnet sich durch eine kinderleichte Einrichtung und scharfe Bilder aus. Bei Nacht leuchten die integrierten Infrarotscheinwerfer der Arlo den zu überwachenden Bereich lückenlos aus und sorgen so zu jeder Zeit für gestochen scharfe Bilder. Zudem punktet der Testsieger mit einer Gegensprechanlage und Alarmfunktion, die ein akustisches Eingreifen im Ernstfall ermöglicht. Der integrierte Akku sorgt für eine vollkommen kabellose Montage und liefert Strom für mehrere Wochen. So kann die Kamera bei Bedarf schnell umpositioniert werden. Die kabelgebundene Abus ist nicht annähernd so variabel. Ganz zu schweigen von der komplizierten Einrichtung.

So haben wir getestet: Im ersten Schritt auspacken, einrichten, im Heimnetzwerk anmelden. Danach ging es raus ins Freie. Alle Probanden wurden in gleicher Entfernung zum überwachenden Objekt und zum WLAN-Router positioniert. Zwölf Wochen mussten die Kameras bei Wind und Wetter zeigen, was sie können. # Smarte Überwachungskameras im Test 1. Arlo Pro 2 Preis: ab 478 Euro

Bewertung: 48/50 Punkte 2. Nest IQ Outdoor Preis: ab 416 Euro

Bewertung: 45/50 Punkte 3. Blink XT Preis: ab 131 Euro

Bewertung: 41/50 Punkte 4. Netatmo Presence Outdoor Preis: ab 283 Euro

Bewertung: 40/50 Punkte 5. Bosch Eyes Preis: ab 259 Euro

Bewertung: 39/50 Punkte 6. Ring Spotlight Cam Preis: ab 193 Euro

Bewertung: 35/50 Punkte 7. Instar IN-9008 Preis: ab 275 Euro

Bewertung: 33/50 Punkte 8. Abus TVAC18000A Preis: ab 380 Euro

Bewertung: 17/50 Punkte Im ersten Schritt auspacken, einrichten, im Heimnetzwerk anmelden. Danach ging es raus ins Freie. Alle Probanden wurden in gleicher Entfernung zum überwachenden Objekt und zum WLAN-Router positioniert. Zwölf Wochen mussten die Kameras bei Wind und Wetter zeigen, was sie können.*Idealo-Preise, Stand: Januar 2019

Private Videoüberwachung: Das ist erlaubt