ie werdenendlich? Bundesumweltministerin Svenja Schulze würde dafür gerne Käufer von– meist die beliebten SUVs – verstärkt. Die SPD-Politikerin sprach sich für ein sogenanntesbeim Autokauf aus: Spritfresser werden teurer, klimaschonende E-Autos günstiger. "Ich glaube, dass es sehr gut wäre, wenn diejenigen, die die großen, spritfressenden Autos kaufen, einfach etwas mehr zahlen, einfach einen Aufschlag bekommen", sagteder Deutschen Presse-Agentur. Es gebe nochim Detail, so die Umweltministerin. "Aber das System ist machbar. Wir zahlen ja heute auch Prämien für diejenigen, die Elektrofahrzeuge kaufen."

Umweltministerin Svenja Schulze hält ein Bonus-Malus-System beim Autokauf für eine "sehr, sehr gute Idee".

Hier geht's zum Angebot E-Autos mit Garantie

Diehatte sich bereits in ihrem Klimaschutzprogramm auf eineverständigt, die stärker an denausgerichtet werden soll. Viele Experten bezweifeln, dass die bisher beschlossenen Maßnahmen für das Erreichen derausreichen. E-Autos und Plug-in-Hybride warten in Deutschland weiter auf den Durchbruch. Eineist zwar politisch beschlossen, aber trotz gegenteiliger Ankündigung noch nicht umgesetzt