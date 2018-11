H

unde-Wunder in Bullenhausen (Niedersachsen): Der Zwergschnauzer "Tero" hat einen Unfall mit einem Renault Captur auf kuriose Weise überlebt – nach einem Zusammenprall blieb der 13 Jahre alte Hund im Kühlergrill des Autos stecken! Die 59-jährige Fahrerin des Renault hatte auf der Fahrt zur Arbeit einen leichten Aufprall gespürt. Darauf hielt sie an, um am Fahrzeug nach Spuren zu gucken, konnte aber in der Dunkelheit nichts erkennen und fuhr weiter. Als sie nach Arbeitsschluss zu ihrem Auto zurückkehrte, hörte sie ein leises Winseln und entdeckte den kleinen schwarz-weißen Hund im Kühlergrilll des Renaults. Die Frau rief sofort die Feuerwehr, die den beinahe unverletzten "Tero" schließlich befreien konnte.