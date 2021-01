ier Freunde, ein Gedanke: Den Camper , den wir gerne hätten, gibt es nicht. Also lasst ihn uns selbst bauen. Die Grundidee für das Start-Up Vanderer war, einen absolut alltagstauglichen Camper zu bauen, der gleichzeitig voll einsatzfähig ist für Outdoor-Ausflüge mit Mountain-Bike, Ski oder Kanu. Nach nur einem Jahr Entwicklungszeit stehen nun zwei Prototypen in den Stuttgarter Messehallen. Basisfahrzeug ist der Citroën Berlingo XL und der Opel Combo. Preislich startet der Vanderer bei 28.990 Euro.

Obwohl es schon reichlich kleine Camper gibt, überrascht der Vanderer doch mit vielen neuen Details, die nicht nur schön, sondern vor allem praktisch sind. Das liegt auch daran, dass die jungen Entwickler aus dem Allgäu selbst begeisterte Camper und Naturfreunde sind. Die Möbelmodule lassen sich im Handumdrehen entweder in eine gemütliche L-Sitzlounge für vier Personen verwandeln oder in ein Bett mit 1,30 mal 2,10 Meter Größe. Dadurch, dass sich die Lounge hochklappen lässt, sind die drei Sitze auf der Rückbank vollständig nutzbar. Platz und vor allem Stehhöhe zaubert das Aufstelldach, welches sich nach hinten öffnet. Im Aufstelldach selbst sind zwei weitere Schlafplätze mit komfortabler Froli-Unterfederung.

Der Küchenblock ist herauszieh- und höhenverstellbar. Die Module lassen sich zudem zur Sitzlounge oder zum Bett umbauen. ©Helene Schmid

Beim Küchenblock wurden gleich drei Ideen umgesetzt, die so noch niemand in einen Camper eingebaut hat. Zum einen ist der gesamte Küchenblock rausziehbar und vor allem auf Knopfdruck höhenverstellbar. Richtig gelesen! Die kleine Outdoorküche passt sich von der Höhe an, so wie es für den Koch bequem ist. Fürs Kochen gibt es gleich zwei Kocher: einen Gaskartuschenkocher, der sich leicht rausschrauben lässt und somit auch auf längeren Wanderungen oder Kanutouren zum Einsatz kommen kann. Zum anderen ist auch ein Elektro-Ceranfeld verbaut.