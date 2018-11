Dieder saarländischen Landesregierung ist allerdings. Vor allem in Städten soll die Lärmbelästigung reduziert werden. Wer wie ich in Hamburg lebt, weiß wie nervig es sein kann, wenn abends die sogenannten "PS-Poser" unterwegs sind und man in der Dauerschleife AMG C 63 und Audi R8 hören muss. Das nervt auch mich, der sonst in die Hände klatscht, wenn der 2JZ einer Toyota Supra MK4 wie ein Maschinengewehr rattert.Auf der Rennstrecke, außerhalb geschlossener Ortschaften auf Autotreffen – da können wir genießen. In Innenstädten und Wohngebieten sollte man aber Rücksicht nehmen.