Tief grollend wummert der Panamera Turbo S durch die gewundenen Landstraßen. Knallt beim Gaswegnehmen, beim erneuten Beschleunigen brüllt der V8 voller Vorfreude laut auf. Fahrer und Maschine verschmelzen zu einer Einheit.

Okay, er ist zu lang, zu breit und zu schwer. Mit Verbräuchen, die leicht die 20-Liter-Marke knacken, ohnehin viel zu durstig, um noch irgendwie in diese Zeit zu passen. Am Steuer schämst du dich ein bisschen wie ein kleiner Junge, der was ausgefressen hat.

Zoom Fast identische Cockpits (hier Panamera) mit hoher Qualität und bester Ergonomie.





Gleich stelle ich ihn ja wieder ab – nur noch die eine Kurve und dann herausbeschleunigen … Dieser Höhepunkt der Motorenbaukunst lässt sprachlos und wehmütig zurück.

Dafür fliegt die Birne beim Durchtreten völlig ungebremst gegen die Kopfstütze. Mit 761 PS und 1050 Nm Drehmoment schießt das Biest so hemmungslos nach vorn, dass wir schnell lernen, dass schöner Schub von schmerzhaftem getoppt wird.

FAHRZEUGDATEN Taycan Turbo S Sp. Turismo Panamera Turbo S Sp. Turismo Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Drehmoment Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Spitze Abzweigung Abzweigung Antrieb/Getriebe Abzweigung Abzweigung Testverbrauch/Reichweite Abzweigung Abzweigung Batteriekapazität/Tank Abzweigung Abzweigung L/B/H Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Kofferraum Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Anhänge-/Stützlast Abzweigung Abzweigung Typklassen (HPF/TK/VK) Abzweigung Abzweigung Preis (Elektro: vor Förderung) Abzweigung Abzweigung Kosten pro Kilometer Abzweigung Elektromotor vorn und hinten 560 kW (761 PS) 1050 Nm 2,8 s 260 km/h Allrad/Zweiganggetriebe 30,4 kWh/310 km 83,7 kWh 4963/2144/1391 mm 2900 mm 405-1171 l (+84 l vorn) 2415/455 kg - 19/30/29 ab 187.526 Euro 1,84 Euro V8, Biturbo 463 kW (630 PS) bei 6000 U/min 820 Nm bei 2300 U/min 3,1 s 315 km/h Allrad/Achtgang-Doppelkupplung 13,6 l SP/660 km 90 l 5049/2165/1432 mm 2950 mm 487-1356 l 2160/530 kg 2200/100 kg 21/29/30 ab 192.984 Euro 2,43 Euro



Völlig chancenlos dagegen der Panamera mit "nur" 630 PS und 820 Nm. Der erste vollelektrische Porsche macht eindrucksvoll klar, wer jetzt die Hosen anhat. Und zwar zu Recht.

Noch nie haben sich 2,4 Tonnen so leicht angefühlt, ließen sich so kartähnlich um die Ecken dirigieren. Zudem ist er nicht nur beim Kauf rund 5.500 Euro günstiger als der Panamera, auch im Unterhalt und beim Wertverlust geht der Stromer klar in Führung.

Zoom Im vorderen Fach des Taycan verschwinden zusätzlich 84 Liter Gepäck.





Nach vier Jahren spart er rund 35.500 Euro. Unglaubliche Summen. Allein der reine Wertverlust des Panamera reicht schon für einen neuen 911er im Basistrimm.

Am Ende holt sich der Taycan seinen Vorsprung also vor allem an der Kasse – auch wenn Geld für Porsche-Kunden sicherlich nicht die Hauptrolle spielt.

Sieger: Elektro