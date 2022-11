Alter! Boah! Unbezahlbar! So fasst es ein glücklich grienender Kollege nach einer Runde auf der neuen Vespa GTS zusammen. Wer braucht da noch ein Auto? Recht hat er. Der Spaß auf der kleinen Biene ist gigantisch. Allerdings: "unbezahlbar" ist Blödsinn.

Das nur am Rande. Viel wichtiger: Den ollen Klassiker von Piaggio gibt es noch immer – nach immerhin 76 Jahren. Jahrgang 2023 kommt nun frisch geliftet und technisch in Bestform zum Händler – wir haben seine drallen Rundungen schon mal abgetastet.

Vespa Fahrgefühl angenehm fließend

Überhaupt ist das Fahrgefühl angenehm fließend und spielerisch. Der 300er-Motor ist mit 24 PS besonders kräftig aufgestellt, summt sonor und drückt linear an der Einarmschwinge. Hier steckt die stufenlose Automatik (Variomatik per Riemen) drin. Das Ganze wirkt letztlich herrlich feinfühlig miteinander kombiniert, läuft kultiviert und weich, ein Zug am Gas ergibt diesen typischen flüssigen Vorwärtsdrang großer Roller.