Volkswagen-Aktiencheck WKN 766403: Anleger honorieren E-Auto-Kurs

ei VW steht der Umbauund dieim Mittelpunkt. In den kommendenplant VW, beide Ziele mit Investitionenvoranzutreiben. Das teilte der VW-Aufsichtsrat am 15. November 2019 in Wolfsburg mit. Mit der Ankündigung konterte der weltgrößte Autobauer den Plan von E-Auto-Pionier Elon Musk, in Brandenburg eine Tesla-Gigafactory zu bauen. Doch VW plant weit mehr: Allein für die weitere Entwicklung der Elektromobilität sieht der Konzernvor. Bis 2029 will VW bis zuentwickeln. Damit dürfte ein Abbau von Jobs einhergehen, weil die Produktion von E-Autos weit weniger komplex und arbeitsintensiv ist als die von Verbrenner-Fahrzeugen. Das für die Elektrifizierung nötige Geld soll teils aus dem laufenden Geschäft, teils durch Sparmaßnahmen hereingeholt werden.