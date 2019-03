Video: Volvo V60 (2018) Erste Fahrt im V60 Zur Videoseite

Hintergrund: Volvo ist davon überzeugt, dass zu schnelles Fahren die Sicherheit auf der Straße massiv gefährdet und dieses Risiko allein durch technischen Fortschritt nicht zu verkleinern ist. Auch allgemeine Tempolimits sieht der schwedische Hersteller als nicht ausreichend an. Weil Autofahrer die Gefahr von zu schnellem Fahren laut Volvo-Sicherheitsexperte Jan Ivarsson nicht wahrnehmen, will Volvo Autofahrer bei der Einschätzung des Risikos unterstützen. Neben der Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit können sich die Schweden vorstellen, Fahrzeuge etwa via Satellit im Umfeld von Schulen oder Krankenhäusern automatisch abzubremsen. Weitere Maßnahmen gegen Alkohol oder Ablenkung am Steuer seien darüber hinaus sind Arbeit.