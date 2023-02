Was könnte noch praktischer sein, als ein Kombi mit einem Ladevolumen von 496 bis 1407 Liter? Ein höhergelegter Kombi mit Allrad und ebenso viel Stauraum! Oder in anderen Worten: der Volvo V60 Cross Country . Nun gehört Volvo definitiv nicht zu den günstigeren Marken und so kostet der Kombi mindestens 58.750 Euro. Doch dank eines attraktiven Leasing-Deals kann ein Großteil dieser Summe gespart werden!