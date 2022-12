Saftige 455 PS! Läuft so was eigentlich schon unter Sportwagen? Nicht bei Volvo : Die Schweden packen das in ein SUV und decken sogar noch ganz galant einen Ökomantel drüber. Im XC60 T8 Recharge schaffen Verbrennungsmotor und E-Maschine diesen Mumm nach typischer Plug-in-Hybrid-Methode – am Ende soll das Ganze dann nur 1,1 (!) Liter Super auf 100 Kilometer verbrauchen.