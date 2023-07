Auf den ersten Blick sind der Alfa Romeo Tonale und der Volvo XC40 ein ungleiches Paar. Während der Italiener für sich den Anspruch erhebt, die neue Sportlichkeit von Alfa in sich zu tragen, ist der Schwede eher ein klar strukturierter Laufbursche. Jedenfalls könnte das glauben, wer sich von Äußerlichkeiten leiten lässt.

Machen wir bei AUTO BILD natürlich nicht. Packen vielmehr für den Moment das Design und alle Marketinginformationen beiseite, um mit klarem Blick die Motorhauben zu öffnen. Beide heben sich, hydraulisch unterstützt, wie von Geisterhand und geben den Blick auf zwei Vierzylinder-Benziner mit unterstützender 48-Volt-Architektur frei. Machen wir bei AUTO BILD natürlich nicht. Packen vielmehr für den Moment das Design und alle Marketinginformationen beiseite, um mit klarem Blick die Motorhauben zu öffnen. Beide heben sich, hydraulisch unterstützt, wie von Geisterhand und geben den Blick auf zwei Vierzylinder-Benziner mit unterstützender 48-Volt-Architektur frei.

Zoom Der Alfa Romeo Tonale zeigt sich auch von hinten sportlich gezeichnet. Der Volvo XC40 klar und strukturiert. Bild: Christoph Börries / AUTO BILD

Der Schwede trägt mit zwei Litern Hubraum etwas dicker auf als der Italiener mit 1,5 Litern. Deswegen ist letztgenannter mit 160 PS auch ein My schwächer als der Wikinger mit 163 PS. Beide reichen ihr maximales Drehmoment – 265 Newtonmeter beim XC40, 240 beim Tonale – an die Vorderräder, das jeweils von einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe verteilt wird. Laut Datenblatt beschleunigt der Volvo mit 8,6 Sekunden einen Wimpernschlag schneller auf Landstraßentempo als der Italiener mit 8,9 Sekunden.

Der Alfa wird nicht schneller

Rein optisch eigentlich ein Unding. Während der Alfa mit mächtigen Schaltwippen, sich im Sport-Programm straffenden Dämpfern, einem ESC-Off-Schalter und einem Sportlenkrad als Hyper-Car präsentiert, hat der Volvo nichts von dem. Ist sachlich, kühl, fast schon ein bisschen nüchtern.

Zoom Ein Feuerwerk der sportlichen Emotionen ist der Alfa Romeo Tonale im Innenraum. Hier lebt er die DNA des Motorsports. Bild: Christoph Börries / AUTO BILD



Und genau diese Art der Selbstdarstellung, macht es am Ende so schwer, den Italiener ernst zu nehmen. Sein Motor ist absolut drehfaul, die Leistungsentwicklung ist bis auf den Ampelstart zäh, und von den 212 km/h in der Spitze müssen sich Alfisti auch ganz schnell verabschieden. Wir haben wirklich alles probiert, um auf dieses Tempo zu kommen. Mehr als 198 km/h sind partout nicht drin. Und selbst dafür bedarf es eines Anlaufs, den man selbst auf freien Autobahnstücken nur noch selten findet.

Volvo ist durstiger im Alltagsbetrieb

Und der Volvo? Hier erlebt der Fahrer, wie einem mit von uns gemessenen 7,8 Litern recht durstigen, aber lustig marschierenden Treibsatz, bei Tempo 180 der Hals zugeschnürt wird. Heißt, der Schwede könnte schneller, wahrscheinlich locker über die 200, darf es aber nicht, weil Volvo es nicht will. Nun ist Geschwindigkeit nicht alles, und die Sportlichkeit eines Fahrzeuges zeichnet sich auch über Fahrwerk und Lenkung aus.

Zoom Im Volvo XC40 geht es im Innenraum klar und reduziert zu. Fast etwas unterkühlt dürfte der Schwede aber auch die Zeit der Trends überstehen. Bild: Christoph Börries / AUTO BILD



Hier punktet der Tonale mit seinen zwei Programmen, Normal und Dynamic. Während das Fahrwerk, dass in beiden Programmen etwas hölzern wirkt, immer noch einen Unterschied bietet, bleibt die Lenkung viel zu weich und unpräzise. Der Volvo untersteuert bei schnellen Kurvenfahrten spürbar, der Alfa hingegen wedelt an selber Stelle trotz Frontantrieb immer leicht mit dem Heck. Das wirkt sportlich, hat aber zur Folge, dass die Italiener – wohl auch aus Sicherheitsgründen – dafür gesorgt haben, dass es eine völlige Abschaltung des ESC nicht gibt.

Tolle Sitze im Alfa

Was im Alfa erfreut und Sportgefühle weckt sind die Sitze. Hohe, kräftige Seitenwangen halten Fahrer und Beifahrer bis in den Schulterbereich, das Lenkrad ist griffig – und ja, die Schaltwippen machen was her. Wäre der Motor ein anderer, würde der Pilot sogar gerne mit ihnen arbeiten. So behindern sie nur die Bedienung des Blinkgebers und der Wischwaschanlage.

Fahrzeugdaten Modell Alfa Romeo Tonale 1.5 VGT 48V-Hybrid Volvo XC40 B3 Mild-Hybrid Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Ottopartikelfilter Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Vierzylinder, Turbo, Mildhybrid vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1469 cm³ 118 (160)/5750 240/1500 212 km/h Siebengang-Doppelkupplung Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 235/40 R 20 V Pirelli P Zero 7,5 x 20" 151 g/km 6,7 l 55 l Super Serie 67 dB(A) 1500/700 kg 75 kg 500–1550 l 4528/1835–2082**/1614 mm 43.300 Euro 46.800 Euro Vierzylinder, Turbo, Mildhybrid vorn quer 4 pro Zylinder/2 Zahnriemen 1969 cm³ 120 (163)/4750 265/1500 180 km/h Siebengang-Doppelkupplung Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 235/50 R 19 V Michelin Latitude Sport 3 7,5 x 19" 140 g/km 6,2 l 54 l Super Serie 68 dB(A) 1600/750 kg 100 kg 428–1304 l 4440/1863–2034**/ 44.450 Euro 45.110 Euro



All das hat der XC40 nicht. Keine Schaltwippen, keine Fahrprogramme, wer will, kann im Untermenü über den Touchscreen in der Mittelkonsole die Lenkung etwas straffen, sportlicher macht es das Ganze nicht. Auch die Sitze im Schweden haben wenig mit Sport zu tun. Viel zu schaumig taucht man hier in die Polster, und die Seitenwangen dienen ausschließlich der Optik.

Zoom Die Polster im Volvo XC40 sind etwas zu schaumig, zu tief taucht man in die Oberfläche ein. Zudem sind die Oberschenkelauflagen vorn und hinten zu kurz. Bild: Christoph Börries / AUTO BILD

Dieses weiche Sitzgefühl haben auch die Reisenden in der zweiten Reihe, während sie im Alfa mit viel Oberschenkelauflage und angenehmer Neigung der Rückenlehne langstreckentauglich untergebracht sind. Allerdings, und das gilt für beide Fahrzeuge, nur solange die erste Reihe mit Menschen besetzt ist, die die 1,80 Meter nicht überschreiten.

Für das Publikum in Reihe zwei gibt es im Alfa und im Volvo jeweils zwei USB-Ladeports. Die Schweden setzen aber ausschließlich auf die moderne USB-C-Variante, Alfa hält hier auch einen herkömmlichen USB-Port vor.

Gute Verarbeitung in Alfa und Volvo

Und weil wir uns gerade im Innenraum tummeln soll nicht verschwiegen werden, dass der Innenraum in beiden Fahrzeugen sehr gut verarbeitet ist und mit hochwertigen, der Haptik schmeichelnden Materialien versehen wurde. Auch die Konnektivitäts-Funktionen können sich sowohl im Volvo als auch im Alfa sehen lassen. Die Schweden arbeiten mit Google, haben damit die direkte Verbindung zu den Fahrern, die Android-basierte Smartphones nutzen, bieten aber zum Beispiel Radio über DAB+ als extra Feature an.

Zoom Mit tollen Sitzen versteht es der Alfa Romeo Tonale seine Fahrgäste auch in Kurven festzuhalten. Angenehm auch das Sitzgefühl in Reihe zwei. Bild: Christoph Börries / AUTO BILD



Alfa bietet die kabellose Spiegelung von Apples iOS und Googles Android über Bluetooth. Hat zudem ein eigenes Navi und eine grafisch selbsterklärende Menüführung im 12,3 Zoll großen Touchscreen.

Messwerte Modell Alfa Romeo Tonale 1.5 VGT 48V-Hybrid Volvo XC40 B3 Mild-Hybrid Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung bei 160 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Abzweigung Abzweigung Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 3,8 s 9,7 s 15,8 s 27,0 s 5,0 s 6,6 s 1633/502 kg 59/41 % 12,0/12,0 m 690 mm 36,3 m 35,1 m 59 dB(A) 65 dB(A) 68 dB(A) 72 dB(A) 5,9 l S/100 km 7,4 l S/100 km (+10 %) 10,1 l S/100 km 176 g/km 740 km 3,6 s 9,6 s 15,6 s 25,6 s 5,1 s 6,6 s 1645/575 kg 59/41 % 11,7/11,8 m 685 mm 37,4 m 36,8 m 56 dB(A) 64 dB(A) 68 dB(A) 71 dB(A) 6,4 l S/100 km 7,8 l S/100 km (+26 %) 9,8 l S/100 km 185 g/km 690 km



Wer will kann sich mit beiden Fahrzeugen auch sprachlich verständigen. Im Volvo gilt der Ruf "Hey Google", im Tonale sind "Alexa" oder "Hey Alfa" die Ansprechpartner für etwaige Wünsche. Letzte kann noch etwas tiefer eingreifen und zum Beispiel auch die Klimaanlage bedienen, Alexa nebenbei Einkäufe tätigen.

Alfa Online bestellt deutlich preiswerter

Die kann man natürlich auch einfach nur im Supermarkt holen. Im Gepäckabteil des XC40 verschwinden die Einkäufe auf 452 bis 1328 Litern, im Tonale sind es 500 bis 1550 Liter. Und wer jetzt einfach so dahingleitet, der kann sich in beiden kompakten SUV auf eine ganze Reihe gut funktionierender Assistenzsysteme verlassen, deren Bedienung hier wie dort über fein ansprechende Lenkradtasten erfolgt.

