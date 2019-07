Volvo XC90 Armoured (2019): gepanzertes Volvo-SUV

b Ende 2019 gibt es denauch in einer gepanzerten Version. Volvo lässt das große SUV bei Trasco in Bremen zum Sonderschutz-Fahrzeug aufrüsten.das bedeutet, dass deram gesamten Fahrzeug den Schüssen eines Sturmgewehrs des Kalibers 7,62x39 Millimeter aus zehn Metern Entfernung standhalten muss! Mit anderen Worten: Ein Angriff mit einerdemoliert den Volvo, durchlöchert ihn aber nicht. Dazu kommt ein umfassender Explosionsschutz. Der 310 PS starke XC90 T6 AWD Inscription rollt im schwedischen Torslanda vom Band und bekommt in Norddeutschland eine mit 19 Millimeter hochfestem Stahl verstärkte Karosserie sowie bis zu 50 Millimeter dicke Scheiben. Die Panzerung allein erhöht das Gewicht des SUVs um 1,4 Tonnen.

Klappt man im Fond die mittlere Sitzlehne um, kommt die Fluchttür in den Kofferraum zum Vorschein.

Optisch unterscheidet sich dernicht von einem normalen XC90. Weil das zulässige Gesamtgewicht auf insgesamt 4,5 Tonnen steigt, verpassen die Sicherheitsspezialisten demein verstärktes Fahrgestell, eine neue Aufhängung und andere Bremsen. Tritt der Notfall ein, können die Passagiere von der Rückbank aus in den Kofferraum flüchten: Zwischen den Rücksitzen gibt es eine Fluchttür, der Kofferraum selbst hat einen Notöffner, der von innen betätigt werden kann. Der Einstieg der Schweden ins Geschäft mit gepanzerten Fahrzeugen liegt nahe. Seit Jahren steigt die Nachfrage nach Fahrzeugen mit besonderem Schutz, etwa in Russland und in Lateinamerika. Dort will Volvo auch den kleineren Brudermit Panzerung auf den Markt bringen.