Die Stärken des bisherigen VW Amarok (2010 bis 2020) waren der klassenuntypisch manierliche Federungskomfort (zumindest in der Version mit der geringeren Zuladung), die Bremsen und der verfügbare Permanentallrad. Den gab es sonst nur bei Mitsubishi L200 und den verblichenen Land Rover Defender Pick-up und Mercedes X-Klasse

In Kooperation mit

Auch der Neue ab Frühjahr 2023 wird kein Rumpel-Pick-up nur für Hartgesottene. Seine Technik stammt vom Ford Ranger , der noch 2022 in Neuauflage erscheint.

Mit 3,5 Tonnen darf der Pick-up mehr ziehen als zuvor. Verzurrösen auf der Ladefläche sollen Ladegut bis 500 kg halten können. Die statische Dachlast steigt von 225 auf 350 kg.

Im Gegensatz zum ersten Amarok, dessen Pritschenmaße den in Südamerika gebräuchlichen Paletten entsprachen, orientieren sich die des neuen an Europaletten. Gegen den Trend wird der VW schmaler, die Breite schrumpft um 34 mm auf 1,92 m – was man angesichts des massigen Auftritts kaum glauben mag.