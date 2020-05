E motionale Autos werden immer seltener bei Golf, Eos und Beetle. Und ein ganz besonders schnittiges Coupé – den Scirocco. Gibt es alle nicht mehr. Die dritte Generation des Scirocco (Typ13) lief schon 2017 aus. Das Beetle Cabrio (Typ 5C) hat im Sommer 2019 endgültig sein Dach geschlossen. Beide nutzen den Golf 6 als Basis. Die genetisch enge Verwandtschaft zum Golf ist für beide Autos ein klarer Vorteil. Alle wichtigen technischen Komponenten sind millionenfach erprobt. Beides sind Genussautos und ideal als Zweitauto. Den Stempel "Klassiker der Zukunft" bekamen sie schon bei ihrer Werksauslieferung aufgedrückt. Wer einen hat, sollte ihn daher pflegen und am besten für immer behalten. Stöbert man aktuell auf der richtigen Gebrauchtwagenplattform, kommen eine Gebrauchtwagengarantie und ein attraktiver Hier geht's zum Angebot VW Beetle Cabrio das Ausstattungsniveau ist hoch, die Kilometerleistungen fallen niedrig aus, und der Pflegezustand ist in der Regel besser als alterstypisch üblich. Zum Beispiel hier: In Jessen (Sachsen-Anhalt) wird ein weißes VW Beetle Cabrio mit nur 25.857 Kilometern auf dem Tacho inseriert. Der 105-PS-Beetle wurde im Juli 2018 zum ersten Mal zugelassen und wird als scheckheftgepflegt beschrieben und soll 19.366 Euro kosten. Dazu gibt es 300 Euro Extra-Rabatt! Hier geht's zum Angebot VW Scirocco 1.4 TSI Auch beim Scirocco sind Fahrzeuge mit einer geringen Laufleistung keine Seltenheit. In Ruhstorf (Bayern) bietet ein Händler einen VW Scirocco 1.4 TSI an. Das weiße VW ist bisher nur 8845 Kilometer gelaufen, was der Grund dafür sein könnte, dass der Wagen nicht als scheckheftgepflegt anboten wird. Vermutlich hat er noch keine Extra-Rabatt von 300 Euro! motionale Autos werden immer seltener bei VW , könnte man denken. Noch vor zehn Jahren hatten die Wolfsburger drei Cabrios im Portfolio –Und ein ganz besonders schnittiges Coupé – den. Gibt es alle nicht mehr. Die dritte Generation deslief schon 2017 aus. Dashat im Sommer 2019 endgültig sein Dach geschlossen. Beide nutzen den Golf 6 als Basis. Die genetisch enge Verwandtschaft zum Golf ist für beide Autos ein klarer Vorteil. Alle wichtigen technischen Komponenten sind millionenfach erprobt.Den Stempelbekamen sie schon bei ihrer Werksauslieferung aufgedrückt. Wer einen hat, sollte ihn daher pflegen und am besten für immer behalten. Stöbert man aktuell auf der richtigen Gebrauchtwagenplattform, kommen eine Gebrauchtwagengarantie und ein attraktiver Rabatt obendrauf.Gebrauchtwagen-Interessenten können beim Beetle profitieren, denn, die, und derüblich. Zum Beispiel hier: In Jessen (Sachsen-Anhalt) wird einauf dem Tacho inseriert. Der 105-PS-Beetle wurde im Juli 2018 zum ersten Mal zugelassen und wird als scheckheftgepflegt beschrieben und soll 19.366 Euro kosten.Auch beimkeine Seltenheit. Inbietet ein Händler einen VW Scirocco 1.4 TSI an. Das weiße Sportcoupé mit 125 PS wurde im September 2017 das erste Mal zugelassen. Der, was der Grund dafür sein könnte, dass der Wagen nicht als scheckheftgepflegt anboten wird. Vermutlich hat er noch keine Werkstatt von innen gesehen. Kostenpunkt: 16.879 Euro. Auch hier gibt es noch einen

Der Beetle entschleunigt schon vorm Losfahren

Das Beetle Cabriolet erinnert entfernt an den Käfer, hat aber stets Frontantrieb. VW Beetle (2011 bis 2018) erst als Cabrio, für die sich insgesamt 75 Prozent der Beetle-Käufer entschieden. Surrend öffnet das Stoffdach und liegt hoch aufgetürmt auf dem Heck. Wie damals beim Käfer. Nicht platt gebügelt wie bei modernen Cabrios, sondern altmodisch wie beim Golf 1 Cabrio. Dazu das Gefummel, um die Persenning aufzuknöpfen. Im Blumenvase am Armaturenbrett wie sein Vorbild. Die Verarbeitung im Beetle ist besser als im Vorgänger New Beetle, aber immer noch "hecho en México" und nicht made in Germany. Platzangebot? Eher mager. Aber das war auch bei seinem luftgekühlten Vorbild schon so und hat sich durch den Platztausch von Motor und Kofferraum nicht wesentlich geändert. Dafür sind die Sitze äußerst komfortabel. Die Lenkung ist direkt, die Straßenlage satt, aber auch bretthart. So richtig Spaß macht dererst als Cabrio, für die sich insgesamtder Beetle-Käufer entschieden. Surrend öffnet das Stoffdach undWie damals beim Käfer. Nicht platt gebügelt wie bei modernen Cabrios, sondern altmodisch wie beim Golf 1 Cabrio. Dazu das Gefummel, um die Persenning aufzuknöpfen. Im Cockpit klappt ein Handschuhfach auf, das wunderbar an den alten Käfer erinnert. Als 1997 der erste Neo-Beetle kam, hatte er sogar noch einewie sein Vorbild. Die Verarbeitung im Beetle ist besser als im Vorgänger New Beetle, aber immer noch "hecho en México" und nicht made in Germany. Platzangebot? Eher mager. Aber das war auch bei seinem luftgekühlten Vorbild schon so und hat sich durch den Platztausch von Motor und Kofferraum nicht wesentlich geändert. Dafür sind. Die

Beim TÜV zeigt sich der Beetle solide

Mängelquote der Radaufhängung nach oben. Rost glänzt durch Abwesenheit. Die Scheinwerfer gelten als solide. Rostige oder riefige Bremsscheiben an der Hinterachse – unter diesem VW-typischen leidet auch der Beetle. Auf die Bremswirkung hat das aber keinen Einfluss. Das automatisierte Verdeck sollte sorgfältig unter die Lupe genommen werden. Waschanlagenbetrieb und mangelnde Pflege setzen dem Stoffdach zu. Ersatz verursacht vierstellige Kosten. Der Rundling ist meist ein guter Kauf, die Zahl beanstandungsfreier Exemplare liegt stets über dem Durchschnitt, von erheblichen Mängeln hält er sich fern. Allerdings: Die Solidität eines Golf erreicht er nicht. Beim dritten TÜV-Termin schnellt dieRost glänzt durch Abwesenheit. Die. Rostige oder riefige Bremsscheiben an der Hinterachse – unter diesem VW-typischen leidet auch der Beetle. Auf die Bremswirkung hat das aber keinen Einfluss. DasWaschanlagenbetrieb und mangelnde Pflege setzen dem Stoffdach zu. Ersatz verursacht vierstellige Kosten.

Der Scirocco überzeugt als sportlicher Keil mit Alltagsnutzen

Im Fond bietet der Scirocco ausreichend Platz für zwei erwachsene Personen. Coupé vom Golf 6 ist sieben Zentimeter platter. Trotzdem klappt entspanntes Sitzen auch in Reihe zwei. Der Scirocco hat einen Fond, der diesen Namen verdient. Auf den zwei gar nicht unbequemen Einzelsitzen halten es auch Erwachsene aus, nur im Kofferraum wird’s mit 312 Litern ein wenig eng. Vorn gehören ausgezeichnete Sportsitze zur Serienausstattung, und auch zu einer – manuellen – lässt sich anders als seine Vorgänger so sportlich fahren, wie er aussieht. Den Antrieb besorgen ausschließlich aufgeladene TSI- oder TDI-Motoren. Anders als seine als Federbrüche, die nach wie vor in großem Umfang auftreten. Die Paradedisziplin des Scirocco sind seine Bremsen, die Wirkung von Betriebs- und Handbremse beanstanden die Prüfer deutlich seltener als beim Durchschnitt oder gar nicht. Dasist sieben Zentimeter platter. Trotzdem klappt entspanntes Sitzen auch in Reihe zwei. Der Scirocco hat einen Fond, der diesen Namen verdient. Auf den z, nur im Kofferraum wird’s mitein wenig eng. Vorn gehören ausgezeichnete Sportsitze zur Serienausstattung, und auch zu einer – manuellen – Klimaanlage konnte VW sich durchringen. Der Scirocco der dritten Generation (2008-2017)Anders als seine als Youngtimer gesuchten Vorgänger, rostet der aktuelle Scirocco auch nicht an tragenden Teilen. Auch die Lenkung und die Radaufhängungen zeigen – wie vom Golf 6 gewohnt – wenig bis gar keine Mängel. Einziges Problem des Coupés sind, die nach wie vor in großem Umfang auftreten. Die P, die Wirkung von Betriebs- und Handbremse beanstanden die Prüfer deutlich seltener als beim Durchschnitt oder gar nicht.