Familien, die viel Platz im Auto brauchen, sich aber keinen VW T6 hinstellen können, sollten einen Blick auf den VW Caddy werfen. Derist beinahe so praktisch wie der T6, passt aber besser in Parklücken. Außerdem kostet er weniger.

Der inserierte Wagen ist ein Caddy 2.0 TDI BMT Trendline aus dem vergangenen Jahr. Die Erstzulassung erfolgte im August 2019. Damit ist der VW gerade etwas mehr als ein Jahr alt. Auf dem Tacho desstehen kaum erwähnenswerte 9157 Kilometer. Nur ein Vorbesitzer taucht laut Inserat in den Papieren auf, der nächste Termin beim TÜV steht im August 2022 an. Der Wagen wird alsbeschrieben. Die Ausstattung des Trendline ist weniger umfangreich als bei anderen Caddy-Varianten. Dennoch ist von Klimaautomatik über Bluetooth bis MP3 alles an Bord, was die Fahrt angenehm gestaltet. Die am Auto montierten Schilder weisen den Caddy als sogenanntes " Weltauto " aus: Das bedeutet, dass der VW in einem strengen Check seinen außergewöhnlich guten Pflegezustand unter Beweis gestellt hat. Auf dem Preisschild stehen(inklusive Mehrwertsteuer und Garantie).Ein nagelneuer Caddy kostet aktuell mindestens 23.000 Euro.