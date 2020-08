VW Golf 2 (2019) 1100 PS Start Rennen Tuning Dragrace Trackday Golf-2 versägt Audi R8 Zur Videoseite

Wer jetzt glaubt, dass diese Leistungsangabe etwas optimistisch ist, der sollte sich das Video anschauen. Darin beschleunigt der Golf 2 beim Race 1000 auf unglaubliche 340,58 km/h – und das auf der halben Meile (804,67 Meter).Besonders verrückt: In einem älteren Video erklärt Wimmi, dass die volle Leistung erst oberhalb von 300 km/h freigegeben wird, da die Power bei niedrigeren Geschwindigkeiten einfach in Rauch aufgehen würde. Der Topspeed liegt übrigens mit der aktuellen Übersetzung bei 350 km/h.Viel wichtiger als das reine Tuning ist aber natürlich die Wartung, da jeder Lauf dem Material zusetzt. Wimmi kann auch gar nicht mehr zählen, wie oft er den Motor seines Golf 2 schon aus- und wieder eingebaut hat. Wer schnell sein will ...