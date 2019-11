A

ls letzter Sechszylinder-Golf ist der R32 für viele VW-Fans ein Mythos. Auch wenn die Ära des bärenstarken Golf noch nicht lange her ist und auch recht kurz war (der R32 wurde von 2002 bis 2008 gebaut), ist der Kompakt-Sportler mit dem 3,2-Liter-Motor noch heute sehr beliebt. Er gilt als eines der begehrtesten Golf-Modelle der vergangenen Jahrzehnte. Gerade wegen der Beliebtheit des Originals gab es auch einige Nachahmer, die den fast legendären VR6-Motor in anderen Modellen verbauten und manchmal sogar das R32-Logo auf der Karosse platzierten. Ein Beispiel ist dieser zum R32 umgebaute Golf 5 GTI Edition 30 , der jetzt in Harmstorf bei Hamburg zum Verkauf steht.