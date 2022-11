So lief der Umbau: Als Erstes kümmert Wellner sich um die Lenkung . Dazu dient ihm ein kreisrundes, mit Löchern gespicktes Brett, das er mit Kabelbindern am Lenkrad befestigt. In der Mitte des Bretts sitzt eine Riemenscheibe, die per Zahnriemen mit einem auf dem Fahrersitz befestigten E-Motor verbunden wird.