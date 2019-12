Die "Fire and Ice"-Farbkombination steht auch bestimmt jüngeren Gölfen gut. Wie wär's mit einer Neuauflage, VW?



Das Basis-Fahrzeug ist ein 2009er VW Golf 6 1,4 TSI mit 160 PS . Beim Umbau auf die "Fire and Ice"-Optik galt es auf einiges zu achten. Mit am wichtigsten ist natürlichFrontschürze und -grill stammen vom Golf 6 GTI . Die vorderen Kotflügel, die C-Säulen und die Heckklappe zieren die typischen "Fire and Ice"-Logos. Dunkle Rückleuchten und schwarze VW-Logos runden das Ganze ab und waren am 1990er-Vorbild ebenfalls zu finden.auf den Rückenlehnen sind die "Fire and Ice"-Logos eingestickt.