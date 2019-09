VW Golf 7 GTI "Fire & Ice": Illustration, Neuauflage

S

ie hießen Flair, Memphis, Special, Manhattan, Boston, Moda, Pasadena und so weiter: Vomgab es in den 90er-Jahren unzählige Sondermodelle. Besonders beliebt war der, der mit verschiedenen Motorisierungeninsgesamt 16.700 Mal gebaut wurde. Wie wäre es also, wennauf Basis des aktuellen Golf? AUTO BILD hat schon mal eine Zeichnung anfertigen lassen!