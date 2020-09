V

olkswagen istund Golf ist. Das Auto ist das Herz der Marke und der Dreh- und Angelpunkt aller internen Entwicklungen. Auch mit dergehen die Wolfsburger technisch einmal mehr in die Vollen. Die zunächst fünf erhältlichen Motorvarianten mit einer Elektrifizierung sollen gleichermaßenbereiten und mitKunden locken. Bestes Beispiel: der, den wir ausprobiert haben.Der neben einer 90-PS-Variante motorisch zweitkleinste Golf holtmit gerade einmal einem knappen Liter Brennraum – exakt jene Motorleistung, die in den 70er-Jahren ein Golf GTI bot. Der eTSI verfügt über ein, das denbeim Start und geringen Geschwindigkeiten mit einem elektrischen Boost unterstützt. Im Segelbetrieb kann der akustisch zu präsenteabgeschaltet werden. Wird das Gaspedal wieder getreten oder verzögert, kuppelt sich der Motor in Sekundenbruchteilen durch denwieder ein, ohne dass der Fahrer davon etwas merkt. So soll sich der Golf aufmitSuperkraftstoff zufrieden geben, obwohl er in achter Generation mittlerweileauf die Waage bringt.