Derzeit kann man den Golf lediglich in der Ausstattung "Life" konfigurieren.

Den aktuellen Einstieg bildet mit 27.510 Euro ein 1,5 Liter großermit 130 PS und 200 Nm Drehmoment, der an einegekoppelt ist. In der stärkeren Variante leistet der TSI-Motor 150 PS (28.530 Euro). Bei denist die Basis derzeit ein Zweiliter-TDI mit 115 PS und 300 Nm – für 29.155 Euro. Auch hier kommt ein manuelles Sechsganggetriebe zum Einsatz. Die stärkere Version mit 150 PS (33.840 Euro) kommt serienmäßig mit. In den kommenden Monaten dürften noch weitere Motoren dazukommen, was den Einstiegspreis dann deutlich nach unten treiben wird: Mit der finalen Basismotorisierung, einem, dürfte der neue Golf dannstarten.