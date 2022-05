PS und ein maximales Drehmoment von 370 Nm auf die Straße bringt. Bei 250 km/h ist der GTI abgeriegelt. Der Basispreis des Golf GTI liegt bei 38.250 Euro. Geschäftskunden können aber aktuell auf ein attraktives Leasing-Angebot zurückgreifen. In nur 6,2 Sekunden knackt der Golf GTI den Standardsprint. Unter seiner Haube befindet sich ein Reihenvierzylinder, der 245und ein maximales Drehmoment von 370 Nm auf die Straße bringt. Bei 250 km/h ist derabgeriegelt. Der Basispreis des Golfliegt bei 38.250 Euro. Geschäftskunden können aber aktuell auf ein attraktives Leasing-Angebot zurückgreifen.





GTI aktuell für 279 Euro netto pro Monat ( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) lässt sich der VW Golf aktuell für 279 Euro netto pro Monat leasen . Bei diesem Angebot ist eine Anzahlung von 990 Euro netto erforderlich. Die Vertragslaufzeit ist auf 48 Monate festgelegt, die Freikilometer betragen 10.000 jährlich.

Vier Jahre Golf GTI fahren für 15.386 Euro

Hinzu kommt eine einmalige Zahlung der Überführungskosten in Höhe von 1004 Euro netto. Bei einer Laufzeit von vier Jahren ergeben sich so Gesamtleasingkosten von 15.386 Euro netto (48 mal 279 Euro plus 990 Euro plus 1004 Euro). Dafür erhalten Kunden einen Neuwagen, der sofort verfügbar ist und mit allerlei Serienausstattung kommt.