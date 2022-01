Wem die klassische Version des VW Golf nicht reicht, der kann auf den Golf GTI zurückgreifen – und bekommt damit eine Menge Fahrspaß geliefert. Im AUTO BILD-Test heißt es kurz und knapp: "Der GTI ist ein Traumauto!" Mitund 250 km/h Spitze ist der Kompaktsportler kein Auto für schwache Nerven: Derbringt den GTI in nur 6,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h — durch diegibt es noch eine extra Portion Fahrfreude obendrauf. Doch ein Schnäppchen ist der Benziner mit einemnicht. Glücklicherweise gibt es aktuell ein attraktives Leasingangebot für Gewerbekunden.

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) könnenden. Hinzu kommt eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 990 Euro netto. Dieist aufmitfestgelegt. Auf den ersten Blick lassen sich diese Parameter nicht anpassen. Wer eine kürzere Laufzeit bevorzugt oder größere Kilometerpakete wünscht, der sollte das vor Vertragsabschluss beim Leasingpartner anfragen.

Zu den monatlichen Leasingkosten und der einmaligen Anzahlung kommen ebenfalls einmalig noch Überführungskosten hinzu. Die betragen 1004 Euro netto, sodass sich über drei Jahreergeben (36 mal 199 Euro plus 990 Euro plus 1004 Euro). Es handelt sich um einen Lagerwagen, sodass keine Wartezeit anfällt. In der Ausstattung enthalten sind unter anderem Sportsitze sowie ein Multifunktions-Sportlenkrad, LED-Scheinwerfer Einparkhilfe , Müdigkeitserkennung, Klimaautomatik und ein Spurhalteassistent