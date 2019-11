Der Schlüssel des Golf 7 musste in verschiedenen Versionen noch ausgeklappt und ins Zündschloss gesteckt werden. Das ist beim Golf 8 vorbei!Dementsprechend wurde der Schlüssel komplett neu designt. Die Grundform wurde etwas verschlankt, das Design vereinfacht. Das VW-Logo ist jetzt mittig platziert (beim Golf 7-Schlüssel oben in der Ecke) und es gibt weiterhin drei Tasten – nicht mehr und nicht weniger. Die schwarze Klavierlack-Optik passt zum Innenraum und soll hochwertig wirken.

Die Schlüsselkarte kann zum Beispiel in die Handyhülle gesteckt werden und so als Schlüssel fungieren.

So können Kunden mit einem kompatiblen Smartphone (aktuell nur Samsung-Geräte) den Golf 8 öffnen und starten, ohne den eigentlichen Autoschlüssel dabei zu haben. Und das funktioniert so:Anschließend kann das Smartphone als Schlüssel verwendet werden. Dazu einfach in die Nähe des Türgriffs halten. Zusätzlich bietet VW eine Schlüsselkarte an, die ebenfalls den normalen Schlüssel ersetzt. Diese kann einfach in eine vorhandene Handyhülle gesteckt werden, sodass auch Smartphones, die nicht von Samsung stammen, als Autoschlüssel fungieren können.