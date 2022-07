Auf die Größe kommt es an! Mit 4,63 Metern ist der VW Golf 8 Variant der längste Serien-Golf und übertrumpft den Vorgänger nicht nur um sieben Zentimeter, sondern misst auch satte 35 Zentimeter mehr als der normale Golf. Dieser Zugewinn kommt vor allem den Fond-Passagieren zugute (plus 38 Millimeter mehr Beinfreiheit als im fünftürigen Golf).

Doch auch der Kofferraum profitiert von den gewachsenen Abmessungen und fasst mindestens 611 Liter. Bei umgeklappten Rücksitzen sind es sogar bis zu 1642 Liter. In den konzerneigenen Konkurrenten Skoda Octavia Combi passt zwar noch etwas mehr Gepäck (640 bis 1700 Liter), doch der Golf Kombi sollte für viele Familien ausreichend groß sein. In der Basis kostet der lange Golf mindestens 30.880 Euro. Wer es zumindest optisch etwas sportlicher mag, greift zur R-Line, die ab 33.260 Euro in der Preisliste steht. Deutlich günstiger gibt es den praktischen Golf Variant im Leasing