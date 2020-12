VW Golf 8 Variant: Test, Kombi, Motor, Preis

Dabei ist der Variant in der Summe seiner Eigenschaften wieder der wohl besteüberhaupt. Der längste ohnehin. Sattebedeuten ein Plus von 35 Zentimetern zur Limousine und immerhin sieben Zentimeter zum Vorgänger. Auch der Radstand wuchs um jeweils. Trotzmit coupéartig abfallendem Dach und flach stehender Heckscheibe konnten die Ingenieure viel davon in denretten. Auf der Rückbank geht es mit mehr Beinraum (+ 38 mm zur Limousine) undfast zu wie im. Dasfasst mindestens 611 Liter. Wer dieumwirft und bis unter das Dach volllädt, kommt auf. Das sind immerhin 6 bzw. 22 Liter mehr als beim Vorgänger. Ärgerlich für VW: Der Hauptgegner und Technikbruderist mit 640 bis 1700 Litern noch größer.

Souveräner Motor: Der 1.5 eTSI passt gut zum Golf Variant, das Mehrgewicht des Wagens fällt kaum auf. ©Christian Bittmann / AUTO BILD

Also spielen sie in Wolfsburg die. So sind bereits beimserienmäßig, ein 10-Zoll-Navi, Climatronic, Keyless Go undan Bord. Wünsche nach mehr werden stufenweise mit denbedient. Auch bei denist die Bandbreite gewohnt groß. Zumgibt es denmit Mild-Hybrid-Technik, 110 PS undsowie den 2.0 TDI mit 115 und 150 PS. Wenig später folgenmit 90, 130 und 150 PS, sowie zwei "Mild-Hybride" mit 130 bzw. 150 PS. Vorerst demvorbehalten bleibt dagegen der neue Top-Diesel mit 200 PS. Auf der ersten Testrunde hinterließ der gefahreneeinen angenehm souveränen Eindruck. Das Plus an Länge und Gewicht gegenüber der Limousine fällt im Alltag kaum negativ auf. Das gilt übrigens auch für den Preis. Rundbeträgt der. Das ist fair für den wohl besten aktuellen