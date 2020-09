Der neue VW Golf Variant Alltrack kann bis zu zwei Tonnen ziehen

N

atürlich bietet VW auch die achte Generation des Golf Variant als robuste Alltrack-Version an. Optisch unterscheidet die sich vor allem durch anders gestaltete Schürzen von der regulären Variante.Anders als beim sportlichsten Golf, wird der Lufteinlass dazwischen nicht von einem Wabengitter geschützt. Beim Alltrack findet sich eine gröbere Ausführung mit recht breiten, horizontalen Streben. Darunter betont ein angedeuteter Unterfahrschutz, dass dieser Kombi auch mal auf einem Feldweg unterwegs sein darf. Dasselbe signalisieren auch die schwarze Beplankung an den Seiten und am Heck. Die Endrohrblenden sind von einem schmalen Chromrahmen eingefasst, das Dach ziert eine silberne Reling. VW verspricht beim Alltrack etwas mehr Bodenfreiheit im Vergleich zum normalen Variant, was das in Millimetern bedeutet, ist noch nicht raus.