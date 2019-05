E

Daten und Fakten zu den beiden Testfahrzeugen VW Golf TDI (Diesel) Modelljahr: 2016; Abgasstandard: Euro 6b; Motor: 2.0 l TDI Blue Motion Technology; Motorleistung: 110 kW; Getriebe: Doppelkupplung, 6 Gänge; Ausstattungsvariante: Comfortline; Gewicht des Testfahrzeugs: 1420 kg; 0-80 km/h: 6,2 Sekunden; 0-100 km/h: 8,6 Sekunden; Maximalgeschwindigkeit: 214 km/h; CO2 (laut NEFZ): 117 g/km; Listenpreis im Dezember 2017: 29.475 Euro

VW Golf TSI (Benzin) Modelljahr: 2018; Abgasstandard: Euro 6c; Motor: 1.5 l TSI ACT Blue Motion; Motorleistung: 96 kW ; Getriebe: Doppelkupplung, 7 Gänge; Ausstattungsvariante: Comfortline; Gewicht des Testfahrzeugs: 1340 kg; 0-80 km/h: 6,2 Sekunden; 0-100 km/h: 9,1 Sekunden; Maximalgeschwindigkeit: 210 km/h; CO2 (laut NEFZ): 113 g/km; Listenpreis im Dezember 2017: 26.075 Euro

s war eine echte Lawine, die da im September 2015 in den USA ausgelöst wurde. Das International Council on Clean Transportation (ICCT) brachte damals mit seinen Enthüllungen maßgeblich den VW-Dieselskandal ins Rollen. Jetzt kommen wieder schlechte Nachrichten aus Übersee für den Selbstzünder: Laut einer neuen ICCT-Untersuchung sei die CO2-Bilanz eines Diesels keinesfalls immer besser als die eines vergleichbaren Benziners. Das fand die unabhängige Forschungsorganisation in einem Test mit einem VW Golf TSI und einem Golf TDI, jeweils der siebten Generation, heraus – und zwar auch unter realen Fahrbedingungen auf der Straße.Die beiden Testfahrzeuge waren Mietwagen – also nicht von VW bereitgestellt – und nach dem inzwischen bei der Typifizierung abgelösten Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) nach Euro 6b ( Diesel ) und Euro 6c (Benziner) zertifiziert (alle Daten finden Sie unter diesem Absatz). Zwar war der getestete Diesel-Golf (2016) zwei Jahre älter als der Benziner (2018), doch war laut ICCT sichergestellt, dass sich die wichtigsten Eigenschaften des TDI zwischen den Modelljahren nicht signifikant verändert haben – darunter auch die CO2-Emissionen laut gesetzlicher Typprüfung. Der 1,5-l-Golf TSI wurde in der 96-kW-Version ausgewählt (es gibt auch noch die 110-kW-Variante mit laut Typprüfung nahezu identischen CO2-Werten). Grund: Sie greift auf eine größere Bandbreite an Technologien zur CO2-Reduktion zurück, die für den Test besonders interessant waren.