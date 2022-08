Clever Tanken Minutengenauer Spritpreis-Check So steht der Spritpreis an Tankstellen in der Umgebung! Zum Angebot In Kooperation mit

Runde 45.000 Euro kostet der VW Golf GTI in der Clubsport-Variante beim Händler. Mindestens! Fans können ihn aber auch gratis fahren. Wo’s das gibt? Beim Autovermieter Starcar. Der bietet in seiner Rubrik "Kostenlos Mieten" regelmäßig Angebote für Mietwagen, die von einer Station zu einer anderen gebracht werden müssen. Das Unternehmen spart sich so die Kosten für einen Überführungsfahrer.Den Gratis-GTI gibt es momentan für Schnellentschlossene an der Starcar-Station Ludwigsburg-Asperg bei Stuttgart. Ablieferung des Sport-Golf ist in Nürnberg. Das sind exakt 194 Kilometer über die A 81 und A 6. 24 Stunden hat der Umsonst-Mieter dafür Zeit. Zahlen muss er nur für den verbrauchten Sprit, also je nach Fahrweise etwa zwischen 25 und 35 Euro. Kein schlechter Deal für einen Tag GTI-Spaß. Denn allein schon der Basispreis für einen Golf GTI liegt bei 266 Euro/Tag. Die Gratis-Fahrten können Sie bei Starcar (Abholstation des GTI Clubsport ist Asperg-Ludwigsburg) einsehen.