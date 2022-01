Aktuell ist der VW Golf GTI für 253 Euro im Monat (brutto) erhältlich. Als VW Mitte der 70er den ersten Golf GTI auf den Markt brachte, dürften nur wenige geahnt haben, welchen Status das Modell wenige Jahrzehnte später hat. Denn auch, wenn es selbst innerhalb der VW-Familie schon deutlich stärkere und sportlichere Fahrzeuge gibt, gilt der GTI immer noch als Aushängeschild der automobilen Sportlichkeit für die Masse. Während 1975 hierfür 110 PS aus einem 1,6-Liter-Motor reichten, versorgen die Wolfsburger den GTI in der aktuellen Baureihe mit 245 Pferden, die aus einem Zweiliter-Turbobenziner generiert werden. Wahlweise wird diese Leistung über einen Sechsgang-Schalter oder ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe an die Vorderräder weitergeleitet. Der Mythos GTI ist aber nicht nur in Leistung begründet, auch das sportliche Handling und das nachgeschärfte Äußere galten lange Zeit als Benchmark im Kompakt-Segment. Um den beliebten Sportler sein Eigen nennen zu können, muss man in der aktuellen Generation mindestens 37.055 Euro investieren. Günstiger geht es mitunter im Leasing

Privatkunden den 245 PS starken VW Golf GTI aktuell bereits ab 253,01 Euro brutto im Monat leasen. Eine einmalige Sonderzahlung ist für das Erreichen dieser niedrigen monatlichen Rate nicht nötig. Da es sich beim GTI-Angebot um Bestellfahrzeuge handelt, kann der Power-Golf nach den eigenen Vorstellungen konfiguriert werden. Genauso flexibel geht es in Sachen Laufzeit und Freikilometer zu. Um die günstigste Rate von 253,01 Euro zu erreichen, muss man den sportlichen Wolfsburger für 48 Monate leasen, die jährlich inkludierte Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Nimmt man Einbußen bei der Rate in Kauf, kann sowohl die Laufzeit auf 24 oder 36 Monate reduziert als auch die inkludierten Kilometer auf bis zu 30.000 Kilometer im Jahr erhöht werden. So passt der Golf GTI garantiert zu den eigenen Ansprüchen. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können

In 6 Monaten zum Wunsch-GTI