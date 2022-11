Kompakt und biestig: Was schon auf den normalen VW Golf GTI zutrifft, passt beim Clubsport noch mal besser. Denn während der Standard-GTI mit 245 PS vorfährt, leistet der Clubsport satte 300 PS, also 55 PS mehr. Das ermöglicht einen Sprint von 0 auf 100 km/h in 5,6 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h.