ittels einer selbstgebauten Rampe versuchten Diebe, einen nagelneuen Golf GTI von einem Güterzug zu klauen. Am Ende entkamen sie aber nur mit zwei Navis. Am 3. April 2019 wurde die Polizei München gegen zwei Uhr nachts zu einem Diebstahlversuch am Güterbahnhof Milbertshofen gerufen. Als die Polizisten am Tatort ankamen, fanden sie einen stehenden Zug mit neuen Volkswagen-Modellen vor, die auf dem Weg zum Autohändler waren. An einer Stelle war offensichtlich versucht worden, einen Golf GTI vom Waggon zu klauen. Hier hatten die Diebe eine selbstgebaute Rampe am Zug angebracht, eine Leitplanke abmontiert – und wollten den Wagen so offenbar auf den angrenzenden Gehweg bugsieren. Doch sie machten einen Fehler: Die Lücke, durch die der GTI vom Waggon fahren sollte, war viel zu eng für den Kompaktwagen , der prompt darin stecken blieb. Die Polizei fand den stark beschädigten Golf mit laufendem Motor vor, das Auto hing halb vom Zug herunter. Die Täter waren auf und davon.