320 PS , 270 km/h Topspeed und ein: Derist ein ernst zu nehmender Kompaktsportler . Im AUTO BILD-Test konnte das Golf-Topmodellein. "Bei Vollgas beeindruckengewaltig. Wem der Mut in Kurven nicht abhandenkommt, wird mit einembelohnt. Und das macht einfach nur Laune", lobten die Tester. Leider ist der R kein Schnäppchen. In derruft der VW-Händlerfür den Kompaktsportler auf. Wer den Driftmodus und eine auf 270 km/h angehobene Höchstgeschwindigkeit möchte, der muss weitere 2265 Euro für das R-Performance-Paket einplanen und landet so bei über 54.000 Euro.gibt es den

Mit der monatlichen Rate und der Sonderzahlung ist es allerdings noch nicht getan, denn es kommen noch einmalige Bereitstellungskosten in Höhe von 1004 Euro netto (1194,76 Euro brutto) hinzu. Dadurch ergeben sich für drei Jahre Laufzeit(299 Euro mal 36 plus 990 Euro plus 1004 Euro). Dafür bekommen die Kunden einen schnellen Golf, der reichlich Fahrspaß und dazu noch eine umfangreiche Serienausstattung bietet. Ohne Aufpreis an Bord sind beispielsweise: Dreizonen-Klimaautomatik, Digital Cockpit Pro, beheizbares Lenkrad, Spurhalte-Assistent, Einparkhilfe , Sportsitze, LED-Scheinwerfer und 18-Zoll-Felgen. Mehr Ausstattung ist gegen Aufpreis erhältlich. Nicht so gut für die Planbarkeit: Der Leasingpartner gibt keine Lieferzeit an. Hier sollten Interessenten noch mal nachhaken.