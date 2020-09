Der inserierte Wagen ist ein. Damit hat er einenstarkenunter der Haube, der dieschafft. Geschaltet wird, das eherund langfristig möglicherweise fehleranfälligeist also. Die Bezeichnungweist denalsaus. Es gibt zwar deutlich umfangreicher ausgestattete Varianten, dennoch, was man zum gemütlichen Reisen braucht. Zur Ausstattung gehören unter anderem einund. Imwurde derzum ersten Mal zugelassen. Die Anzeige beschreibt ihn als ebensowie. Derstammt, der nächste Besuch beimsteht iman.

VW

VW Golf Variant

VW Golf 8 Variant

VW

VW Golf Variant

Der Blick auf diezeigt einen offenbarWagen. Schäden oder erwähnenswerte Gebrauchspuren gibt es nicht. Dazu passt, dass es sich laut den am Auto montierten Schildern um ein sogenanntes '' handelt. Diesesbekommen nur gebrauchte, die in einem gründlichen, vom Hersteller bestimmten Check ihrengezeigt haben. Klar, dieist Geschmackssache, doch der so hervorragend aufgestelltekostet nur(inklusiveund). Das ist nur rund die! Ganz zu schweigen vom brandneuen. Für den ruftmindestensauf. Aber selbst diefür einen günstigensind manchmal nicht zu unterschätzen: Berechnen Sie hier die Kfz-Versicherungskosten!