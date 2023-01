Wer lieber zum Vorgänger, dem Golf VII, greift, hat auf dem Gebrauchtwagenmarkt gerade gute Chancen. Denn dort gibt es den Kombi in zahlreichen Farben, Ausstattungs- und Antriebsvarianten. Auch für Vielfahrer ist etwas dabei. So wie dieser kaum genutzte Golf Variant in Simmern mit Diesel an Bord.