iese Suff-Fahrt hätte fatale Folgen haben können: In der Nacht zum 1. März bog der betrunkene Fahrer eines VW Golf an einem Bahnübergang in Nachrodt-Wiblingswerde (NRW) falsch ab – und zwar auf die Gleise. Alle Versuche, den Wagen zurück auf die Straße zu lenken, scheiterten. Zum Glück bemerkten der 40-Jährige und sein Beifahrer (42) rechtzeitig den herannahenden Zug, konnten sich im letzten Moment aus dem Fahrzeug retten. Sie ließen den schwarzen Golf auf den Schienen zurück. In sicherer Entfernung mussten die Männer mitansehen, wie der Zug trotz Notbremsung mit dem Auto zusammenstieß und es von den Gleisen rammte.