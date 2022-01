VW den Grand California präsentiert – ein komfortables Vollwert-Reisemobil oberhalb der beliebten California-Bullivarianten auf T6-Basis. Der Grand California wird seit Anfang 2019 in zwei Versionen angeboten: als 5,98 Meter langer 600 (ab 64.986 Euro) und als 6,84 Meter langer 680 (ab 67.408 Euro). Beide werden vom gleichen Zweiliter-Vierzylinder-Diesel mit 177 PS angetrieben, gekoppelt an eine Achtgang-Automatik. Auf Wunsch ist auch lange Lieferzeiten und nur selten gute Angebote. Umso attraktiver ist der aktuelle Leasingdeal zum 2018 hatpräsentiert – einoberhalb der beliebten California-Bullivarianten auf T6-Basis. Der Grand California wird seit Anfang 2019 inangeboten: alsund als. Beide werden vom gleichenangetrieben, gekoppelt an eine. Auf Wunsch ist auch Allradantrieb erhältlich. Spätestens seit der Coronakrise geht die Nachfrage nach Wohnmobilen regelrecht durch die Decke. Die Folgen:und nur selten gute Angebote. Umso attraktiver ist der aktuelle Leasingdeal zum VW Grand California!





Privatkunden momentan den VW Grand California 600 für günstige 380 Euro brutto pro Monat leasen. Zwar wird eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 6000 Euro brutto (Anzahlung) fällig, doch diese beinhaltet immerhin auch die Bereitstellungs- und Zulassungskosten, die ansonsten um die 1000 Euro betragen können. Die Laufzeit ist auf lange 60 Monate ausgelegt, sodass einige Reisen mit dem Grand California unternommen werden können. Allzu weite Entfernungen sollten dabei jedoch nicht zurückgelegt werden, denn die jährlichen Freikilometer betragen 10.000 km, sodass über den gesamten Leasingzeitraum 50.000 Kilometer absolviert werden können. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können. Zwar wird eine(Anzahlung) fällig, doch diese beinhaltet immerhin auch die Bereitstellungs- und Zulassungskosten, die ansonsten um die 1000 Euro betragen können. Dieist auf langeausgelegt, sodass einige Reisen mit dem Grand California unternommen werden können. Allzu weite Entfernungen sollten dabei jedoch nicht zurückgelegt werden, denn diesodass über den gesamten Leasingzeitraum 50.000 Kilometer absolviert werden können.

Beste Reisemobilhändler Stimmen Sie für Ihren Reisemobilhändler des Vertrauens Wir braucht Ihre Hilfe: Verraten Sie uns, welchem Freizeitmobil-Händler Sie vertrauen und stimmen Sie für Ihre Favoriten. Mitmachen lohnt sich! Zum Artikel



Mit 380 Euro brutto pro Monat ist es allerdings noch nicht getan, denn das Angebot ist nur in Verbindung mit einer Wartungspauschale gültig, die monatliche 29,76 Euro brutto beträgt. Somit liegt die normalisierte Leasingrate (exklusive Anzahlung) bei 409,76 Euro brutto pro Monat. In fünf Jahren belaufen sich die Gesamtleasingkosten auf 30.585,60 Euro brutto (409,76 Euro mal 60 plus 6000 Euro). Viel Geld, doch dafür gibt es im Umkehrschluss auch ein vielseitig einsetzbares Wohnmobil mit einigen Ausstattungs-Highlights – darunter zwei große Dachluken, Dinette mit Esstisch, Zwei-Stellen-Gaskocher, 70-Liter-Kühlschrank inklusive Gefrierfach, Toilette, Doppelbett (193 x 140 cm) und zwei drehbare Sitze.

Der Grand California kann auch für 55.000 Euro gekauft werden