Wohnmobil-Test VW Grand California 680

Mit fast sieben Metern gehört der Grand California 680 zu den längsten Vans. ©Christoph Boerries

Im Grunde ein aufgepusteter VW California , der ebenso viel Leichtigkeit, Unkompliziertheit und Lifestyle verspricht wie sein kleiner, kultiger Bruder. Optisch funktioniert das wunderbar. Doch dort, wo der kleine Bulli Understatement ist und durch seine Vielseitigkeit glänzt, ist der Grand California 680 mit seinen knapp sieben Metern Länge einfach zu groß, um gleichzeitig als Alltagsfahrzeug zu dienen. Als Wohnmobil ist der Kastenwagen auf Crafter -Basis dafür absolut gelungen. Das liegt nicht nur an der überzeugenden Qualität des gesamten Auf- und Ausbaus (bis auf die Kocherabdeckung klappert wirklich gar nichts, sehr saubere Dichtungsfugen am Hochdach), sondern auch an den pfiffigen Detaillösungen.