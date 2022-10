Die ersten Zweifel kommen schon kurz nach dem Flughafen in Keflavík nahe der Hauptstadt Reykjavík auf. Aus dem Seitenfenster des schwarzen VW ID.4 schaue ich direkt in die Radnabe eines Toyota Land Cruiser . Selbst einem Mercedes Sprinter ziehen die Nordländer riesige Ballonreifen auf, die alle anderen wie Spielzeugautos aussehen lassen. Hier bist du was, wenn du dein Auto höher- und nicht tieferlegst.