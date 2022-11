Die ersten Zweifel kommen schon kurz nach dem Flughafen in Keflavík nahe der Hauptstadt Reykjavík auf. Aus dem Seitenfenster des schwarzen VW ID.4 schaue ich direkt in die Radnabe eines Toyota Land Cruiser

Selbst Mercedes Sprintern ziehen die Nordländer riesige Ballonreifen auf, die alle anderen wie Spielzeugautos aussehen lassen. Hier bist du was, wenn du dein Auto höher- und nicht tieferlegst.

Bei so viel zur Schau getragener Allradkompetenz kommt man als Island-Novize schon ins Grübeln angesichts der eigenen Mission. Weil die Alltagstauglichkeit von Elektroautos mittlerweile nicht mehr infrage steht, will VW mit dem neuen ID.4 Pro 4Motion zeigen, was der Mittelklasse-Crossover auch abseits befestigter Straßen draufhat.