VW Jetta GLI (2019): Test, Preis, USA, Review, Motor

In den USA bringt VW den Jetta in der Sportversion GLI mit 231 PS – und den typischen GTI-Merkmalen. AUTO BILD hat alle Infos und die Sitzprobe!

Optisch wie ein GTI

Das Heck wurde mit einer Abrisskante und der doppelflutigen Abgasanlage sachte in Richtung Sport gebracht. traditionellen Erkennungsmerkmalen des Golf GTI: An der Front zeigt das grobwabige Gitter in Kühler und Schürze, dass wir es nicht mit einem Standardmodell zu tun haben. Deutlich sichtbar verläuft eine rote Spange von GLI-Schriftzug. Hinter den 18-Zoll-Felgen mit Pinstripes blitzen die roten Bremssättel der Golf R-Bremsanlage hervor. Das Heck der ansonsten recht konservativen schwarzen Abrisskante und der doppelflutigen Abgasanlage sachte in Richtung Sport gebracht. Als sportlicher Ableger des aktuellen US-Jetta muss der GLI (Grand Luxury Injection) natürlich ein paar Insignien tragen. Diese unterscheiden sich im Prinzip nicht von den: An der Front zeigt das grobwabige Gitter in Kühler und Schürze, dass wir es nicht mit einem Standardmodell zu tun haben. Deutlich sichtbar verläuft einevon Scheinwerfer zu Scheinwerfer. Dazu gibt es den kleinen, aber trotzdem auffälligen. Hinter denmit Pinstripes blitzen die roten Bremssättel derhervor. Das Heck der ansonsten recht konservativen Limousine wird mit einerund dersachte in Richtung Sport gebracht.

Der Innenraum ist simpel und funktional

Hinter dem funktionalen Sportlenkrad befinden sich die rot hinterlegten Rundinstrumente. Innenraum des Jetta GLI geht es vertraut zu. Natürlich gibt's auch hier die obligatorischen roten Nähte am funktionalen Sportlenkrad. Dahinter befinden sich die rot hinterlegten Rundinstrumente, die gegen Aufpreis einem digitalen Kombiinstrument weichen – womit der Jetta GLI dem Stand des Golf 7 Ergonomie und Sitzkomfort sind gut. Die Stoffbezüge der eher auf Komfort als auf Sportlichkeit ausgelegten Sitze gehen für das niedrige Preisniveau voll in Ordnung. Serienmäßig kommt im GLI-Jetta eine Sechsgang-Handschaltung zum Einsatz – so auch in unserem Fotofahrzeug. Tastenanordnung und Bedienung geben keinerlei Rätsel auf. Simpel und funktional. Für etwas Glamour sorgt das Ambientelicht mit zehn Farbtönen. Im Fond des Jetta GLI finden zwei Erwachsene locker Platz. Die Frisuren großer Passagiere haben etwas Dachhimmel-Berührung, dafür sind die Knie luftig untergebracht. Imdes Jetta GLI geht es vertraut zu. Natürlich gibt's auch hier die obligatorischenam funktionalen. Dahinter befinden sich die, die gegen Aufpreis einemweichen – womit der Jetta GLI dem Stand des Golf 7 GTI entspricht.sind gut. Die Stoffbezüge dergehen für das niedrige Preisniveau voll in Ordnung. Serienmäßig kommt im GLI-Jetta einezum Einsatz – so auch in unserem Fotofahrzeug. Tastenanordnung und Bedienung geben keinerlei Rätsel auf.. Für etwas Glamour sorgt dasmit zehn Farbtönen. Imdes Jetta GLI finden zwei Erwachsene locker Platz. Die Frisuren großer Passagiere haben etwas Dachhimmel-Berührung, dafür sind die Knie luftig untergebracht.

Zweiliter-TSI mit 231 PS