in Cadillac thront auf einem Dodge und einem Volkswagen Jetta. Mitten auf einem Parkplatz. Unglaubliche Bilder, die unweigerlich die Frage aufrufen: Wie zum Teufel ist das passiert? Im kleinen Städtchen Hernando (US-Bundesstaat Florida) legte der Fahrer eines weißen Cadillac XTS ein einzigartiges Parkmanöver hin, als er nach einer Irrfahrt im Rückwärtsgang (!) in zwei geparkte Autos krachte und auf deren Dach zum Stehen kam.

Geschockt dürften auch die Besitzer des Dodge Journey und des VW Jetta gewesen sein, als sie zu ihren geparkten Autos zurückkehrten. Denn während der Cadilllac von außen erkennbar kaum beschädigt wurde, kamen die "unterlegenen" Fahrzeuge nicht so glimpflich davon. Front und Dach trugen jeweils massiven Schaden davon, die Polizei geht von zweifachem Totalschaden aus. Derzeit wird noch ermittelt, was zu der mehr als kuriosen Irrfahrt des Seniors führte. Man geht momentan aber davon aus, dass der in die Jahre gekommene Cadillac-Fahrer und seine schätzungsweise ähnlich alte Beifahrerin in Panik gerieten, als der Wagen in vollem Tempo rückwärts schoss. Das könnte zum sekundenlangen Kontrollverlust am Steuer geführt haben.