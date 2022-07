Der legendäre VW Bus ist für viele Familien, Camper und Weltenbummler ein Traumauto. Schon seit 72 Jahren ist der "Bulli" Inbegriff für automobile Freiheit, Flexibilität und viel Platz. Nur: Die aktuelle Generation namens T 6.1 ist leider teuer. So teuer, dass er für viele Autofahrer ein Traum bleiben muss.

Denn diese Möglichkeit ist neu: Aboauto-Anbieter Finn aus München hat seit dem 5. Juli den Volkswagen Multivan Comfortline als Neuwagen im Programm. Motorisiert ist er mit dem 204 PS-TDI-Motor, der mittels DSG und 4motion-Technik alle vier Räder antreibt. Bestellt werden kann der Finn-Bulli momentan zwar nur in der Lackierung "Deep Black Perleffekt" (weitere Farben sollen folgen), dafür wird er schon ab Mitte August ausgeliefert. Die Abodauer beträgt nur ein Jahr bei einer Monatsrate von 999 Euro. 1000 Freikilometer sind pro Monat enthalten. Oder anders ausgedrückt: Ein Jahr Bulli maximal 12.000 Kilometer für 11.988 Euro fahren.

Klingt auch nicht billig! Aber nur auf den ersten Blick. Wer einen neu angeschafften VW Bus nach einem Jahr weiterverkauft, wird in der Gesamtbilanz deutlich mehr zahlen. Leasingverträge laufen in der Regel viel länger und sind nicht vorzeitig kündbar. Hier punktet das Auto-Abo mit kürzeren Laufzeiten und konkurrenzloser Kostentransparenz. Denn neben der Monatsrate hat der Abonnent nur noch die Spritkosten zu tragen. So kostet beim Neuwagenkauf allein die Kfz-Steuer für den von Finn angebotenen Diesel-Bulli 486 Euro im Jahr.