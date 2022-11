Den VW Passat Variant im Abo unverbindlich kennenlernen



Das Auto-Abo bietet eine hohe Flexibilität

Das Abo kann in vielen Bereichen ergänzt werden, um es perfekt an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Ein zweiter Fahrer soll gelegentlich hinters Lenkrad, eine größere Urlaubsreise steht an, oder das Sportgerät passt nicht in den Kofferraum? Alles kein Problem. Für den VW Passat Variant können ein zusätzlicher Fahrer (plus 19,99 Euro/Monat) oder Auslandsfahrten (plus 9,98 Euro/Monat) monatsweise hinzugebucht werden. Eine Anhängerkupplung schlägt mit monatlich 29,99 Euro extra zu Buche. Und wer bei selbst verschuldeten Unfällen nicht plötzlich ohne Auto dastehen will, entscheidet sich für die Ersatzwagen-Garantie (plus 14,98 Euro/Monat).